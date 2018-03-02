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YAĞMUR TEKRAR GELİYOR!

YAĞMUR TEKRAR GELİYOR!

Dikkat!

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Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Hava yarın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer hafif yağmurlu; pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. 

Haftanın diğer günlerinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. 

3-9 Mart tarihlerinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 22- 25 derece dolayında seyredecek. 

Rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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