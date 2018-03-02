YAĞMUR TEKRAR GELİYOR!
Dikkat!
A+A-
Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer hafif yağmurlu; pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.
Haftanın diğer günlerinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
3-9 Mart tarihlerinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 22- 25 derece dolayında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Etiketler : sağanak yağmur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.