YAĞMUR TEKRAR GELİYOR!

Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer hafif yağmurlu; pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Haftanın diğer günlerinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

3-9 Mart tarihlerinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 22- 25 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.