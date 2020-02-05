YAĞMUR VE FIRTINA GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette öğleden sonra yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : KKTC, hava durumu, 5 Şubat 2020, hava nasıl olacak, sağanak yağmur, fırtına
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