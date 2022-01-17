Yağmur ve kar yağışı geliyor... Hava sıcaklığı, çarşamba ve perşembe günleri 4 derece düşecek. Hafta boyu yağışlı havanın etkili olması beklenirken, çarşamba günü karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı ve “fırtınamsı rüzgâr” bekleniyor.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba parçalı çok bulutlu öğleye kadar karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor. Hava, perşembe ve cuma zamanla parçalı bulutlu ve parçalı çok bulutlu olacak.

Yağışlı hava, hafta sonu, bölgede etkisini hissettirecek. Hava, cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu; Milletvekili seçimlerinin yapılacağı pazar, parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü sağanak bekleniyor.

Hava Çarşamba ve Perşembe daha da soğuyacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur ve dağlık kesimlere kar bekleniyor. Sıcaklık 8-11 dereceye kadar düşecek. Diğer günlerde de yağmur var.