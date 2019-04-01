YAĞMURLU HAVA CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre hava; Cuma gününe kadar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cuma’dan Pazartesi gününe kadar ise parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, yağmurlu hava
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