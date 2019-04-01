Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YAĞMURLU HAVA CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK!
YAĞMURLU HAVA CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK!

YAĞMURLU HAVA CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

A+A-

Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre hava; Cuma gününe kadar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cuma’dan Pazartesi gününe kadar ise parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.