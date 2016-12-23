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YAĞMURLU HAVA DEVAM EDECEK

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YAĞMURLU HAVA DEVAM EDECEK
Yağmurlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Yağmurlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava, 24-30 Aralık tarihleri arasında Salı ve Çarşamba günü dışında yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 12 - 15 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu,  ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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