Yağmurlu hava etkili oluyor

Ülkede, bu sabah itibarıyla son 24 saat içerisinde en çok yağış metrekareye 13 kilogram ile Zafer Burnu’na düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 30 Aralık 08:00 ile 31 Aralık 08:00 arasında, metrekareye Zafer Burnu’na 13, Yeşilırmak’a 7, Çayönü’ne 5; Yenierenköy, Kantara, Mağusa ve Tatlısu’ya 4; İskele ve Salamis’e de 3, yağış alan diğer yörelere ise 0.1-2 kilogram yağış düştü.