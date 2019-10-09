YAHYA AMASYALI'NIN ARDINDAN MESLEKTAŞLARI EYLEM YAPTI!

MHA'da yer alan habere göre; Eşiyle birlikte trafik kurbanı olan taksici Yahya Amasyalı’nın ardından meslektaşları Mağusa’da eylem yaptı. Yolların tehlikeli olduğunu söyleyen taksiciler “Can güvenliğimiz yok” diye isyan etti



Mağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammed Biberoğlu, merhum Yahya Amasyalı’nın çalıştığı Göçmen Taksi Durağı’nda diğer taksicilerle birlikte bir basın açıklaması yaptı. Gidişatın iyi olmadığın belirten Biberoğlu, yolların tehlikeli olduğunu söyledi. Yolların aydınlatılmasını ve orta refüjlere bariyer yapılmasını isteyen Biberoğlu, taksici camiası olarak üzgün olduklarını ifade etti. Biberoğlu, aynı şeyin herkesin başına gelebileceğini söyleyerek yollarda can güvenliğinin olmadığını savundu ve yollara bir düzen gelmesini istediklerini sözlerine ekledi. Biberoğlu, 100 km ile giden bir arabanın tekerliği patlasa karşı şeride geçip kazaya sebep verileceğini anlatarak siyasilere yalvardıklarını ve artık yollara bariyer yapılmasını istediklerini ifade etti. Yollarda kedigözleri olmadığını, yağmurlu havalarda yolların hiç gözükmediğini söyleyen, Biberoğlu artık bu kazaların son bulmasını istediklerini söyleyerek bu şekilde devam ederse yetkililerin kapısına siyah çelenk bırakarak eylem yapmayı düşündüklerini ifade etti. Biberoğlu şöyle devam etti: “Taksiciler Ulaştırma Bakanı’nın maddiyat bulamıyoruz demesini doğru bulmuyoruz. Projeler hazır fakat ciddi kaynak sorunu yaşıyoruz demesi çok yanlış çok yetersiz olarak görüyoruz. Bütün lambalar yanmaz karanlıkta gidiyoruz. Nasıl kaynak bulup da yapamıyorlar?”





