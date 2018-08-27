Yakalanınca nasıl kaçacağını şaşırdı!

Ünlü manken ve oyuncu Hande Subaşı, Aydın isimli yeni sevgilisi ile Çeşme tatilinde görüntülendi. Kameralardan köşe bucak kaçan ikili, ayrı ayrı takılmayı tercih etti.

Ünlü manken Hande Subaşı, bir süredir birlikte olduğu Aydın isimli erkek arkadaşı ile Çeşme'de bir beachde görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden manken, deniz yalnız girdi.

KAMERALARDAN KAÇTILAR Kameralara görüntü vermek istemeyen Hande Subaşı, tek başına denizde yüzerken sevgilisi de mekanın içinde arkadaşlarıyla takıldı. Subaşı'nın gizemli sevgilisi merak uyandırdı.