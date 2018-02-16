YAKAYI ELE VERDİ

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren büfenin penceresini kırarak içeri giren zanlı Ahmet Can Varan, tespit edilerek tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz, huzurda bulunan zanlı Ahmet Can Varan’ın 13 -14 Şubat tarihleri 17.00 – 7.20 saatleri arasında Lefkoşa’da Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren büfenin penceresini kırarak içeri giren zanlı Ahmet Can Varan içeride muhafaza edilen toplam 1000 TL ve 60 Euro metal parayı sirkat edip aynı yerden kaçtığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının yakalanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ifadesinde olay günü Bally kullandığı ve çalmış olduğu bozuk paraları bir büfede tümleştirdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının verdiği ifadenin teyit edileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu bu nedenle soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

1 gün poliste bekleyecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yeni Bakış