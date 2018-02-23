YAKAYI ELE VERDİ!

Mağusa Serbest Liman Bölgesi’nde bulunan konteynerin mührünü kırarak 12 karton sigara sirkat eden Hüseyin Kencer tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

mağusa Serbest Liman Bölgesinde bulunan Adem Kaner ve Oğulları Ltd.’ye ait konteynerin kapısı üzerindeki mühürü kırarak açan ve içeriden 12 karton olmak üzere toplam 600 paket muhtelif markalarda sigara sirkat eden Hüseyin Kencer tutuklandı. “Ambar açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kencer aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Arabasında ve mandırasında bulundu

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 21 Şubat tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiblerinin almış oldukları bir ihbarı değerlendirerek Mağusa’da İlker Karter Caddesi üzerinde zanlı Hüseyin Kencer yönetimindeki LY 138 plakalı aracı durdurduklarını söyledi. Narkotik ekipleri tarafından konu araçta yapılan kontrolde içerisinde toplam 100 paket olmak üzere muhtelif markalarda 2 box sigara tespit edildiğini belirten Saydağ, zanlıdan yapılan soruşturmada konu sigaraları Mağusa Serbest Liman Bölgesinde bulunan Adem Kaner ve Oğulları Ltd.’ye ait konteynerden sirkat ettiğini ve aynı gün içerisinde 10 karton sigarayı daha sirkat ederek mandırasına götürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. Meselenin Adli Şubeye devredildiğini söyleyen Saydağ, aynı gün zanlıya ait mandırada yapılan aramada ise 10 karton olmak üzere 500 paket muhtelif markalarda sigara bulunduğunu açıkladı.

Sayı artabilir

Polis Memuru Ersoy Saydağ, zanlı Hüseyin Kencer’in mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Mal sahibi tarafından konteyner içerisindeki sigaraların sayımının henüz yapılamadığını belirten Saydağ, sirkat edilen sigara miktarının tam olarak tespit edilemediğini söyledi. Saydağ, mal sahibi tarafından yapılacak olan sayımdan sonra sirkat edilen sigara miktarının artma olasılığının bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Saydağ, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Hüseyin Kencer’in tahkikat maksatları bakımından 1gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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