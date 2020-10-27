Yakın Doğu İlkokulu’nda Bir Öğrenci Pozitif

Ülkede son günlerde artış göstermeye başlayan yeni tip koronavirüs vakaları yayılmaya devam ediyor.

Yeni Bakış gazetesinden elde edilen bilgiye göre Yakın Doğu İlkokulu’nda eğitim gören beşinci sınıf bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koronavirüs yakalanan öğrencinin anne ve babasına yapılan ilk PCR testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Pozitif çıkan öğrencinin yakın temaslıları karantinaya alınıyor.

Yeni Bakış