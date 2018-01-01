YAKINDA KIBRIS’TA

Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan "Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2", İzmit Körfezi'nde demirledi. Geminin bir süre sonra Kıbrıs’a hareket edeceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, dün saat 11.00'de Marmara Denizi yönünden İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 12.00'de Gebze ilçesi Muallimköy açıklarına ulaştı. 229 metre uzunluğundaki gemi, burada demirleyerek beklemeye başladı. Bu sırada gemi çevresinde birkaç botun tur attığı görüldü.

Gemiyi ilk ziyaret eden ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, kısa süre içerisinde Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin Akdeniz’de çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak’ın açıklaması şöyle:

“İşte gururumuz, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi. İnşallah kısa süre içinde, yeni ismi ve Ay-Yıldızlı bayrağımız ile “Vira Bismillah” diyerek Akdeniz’e uğurlayacağız. Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur.İşte gururumuz, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi. İnşallah kısa süre içinde, yeni ismi ve Ay-Yıldızlı bayrağımız ile “Vira Bismillah” diyerek Akdeniz’e uğurlayacağız. Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur.”