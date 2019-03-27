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Yakışıklı oyuncu Erkenci Kuş’a veda ediyor

Yakışıklı oyuncu Erkenci Kuş’a veda ediyor

Diziden ayrılıyor!

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Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta Osman karakterini canlandıran Ali Yağcı diziye veda ediyor. Ali Yağcı'nın gelecek bölümlerde dizide yer almayacağı öğrenildi.

Aslı Zengin’in yazdığı, Çağrı Bayrak’ın ise yönettiği Erkenci Kuş’ta bu hafta bir veda yaşanacak. Dizinin yakışıklı oyuncularından Ali Yağcı, yeni bölümde diziye veda edecek.

Dizideki performansıyla büyük ilgi gören ve popülaritesi artan Ali Yağcı’nın projeye nasıl veda edeceği ise merak konusu oldu.

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