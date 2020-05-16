‘Yalancı koronavirüs’e dikkat Belirtileri korona ile karıştırılıyor ‘Yal

Yeni tip koronavirüsün küresel bir salgına yol açmasıyla birlikte birçok insan sürecin belirsizliğinden dolayı korku ve kaygı yaşıyor. Sokağa çıkan, alışveriş yapan, işe giden ya da marketten sipariş veren pek çok insan psikolojik olarak koronavirüs belirtileri yaşayabiliyor.