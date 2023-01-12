Yalı çapkını setinde yer yerinden oynadı

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir hakkında hayrete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Senaryonun gidişatından rahatsız olduğu konuşulan Mert Ramazan Demir'in diziden çıkarılacağı öne sürüldü.

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in Ferit karakterinin davranışlarından rahatsız olduğu ve bu konuda senaristlerle gerginlik yaşadığı iddia edildi.

İddia göre Mert Ramazan Demir, canlandırdığı Ferit Korhan karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına sinirlendi. Karakterin gidişatını beğenmeyen ünlü oyuncunun senaristlerle arası bozulunca Yalı Çapkını'ndaki rolü sallantıya girdi.

Sosyal medyayı sallayan iddia sonrası izleyici küplere bindi. Mert Ramazan Demir'in memnuniyetsizliğini haklı bulanlar kadar, ''Bunları rolü kabul etmeden önce düşünecekti'' diyenler de oldu. Bazı izleyiciler ise 'Mert Ramazan giderse reytingler çakılır' diyerek isyan etti.

Yalı Çapkını'nda 'Pelin' karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın da menajeri yoluyla senaryoda birtakım değişiklikler yaptırdığı ve Pelo karakterini daha ön planda tuttuğu iddia edilmişti.

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