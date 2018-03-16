Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YALNIZ YAŞIYORDU...
YALNIZ YAŞIYORDU...

YALNIZ YAŞIYORDU...

Soruşturma devam ediyor.

A+A-

Derya Durna adlı vatandaş, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü arkasındaki karavan içerisinde ölü bulundu.

Ahmet İKİDERELİ

Lefkosa'da Derya Durna (E-66), Küçük Kaymaklı Spor Kulübü arkasındaki karavan içerisinde ölü bulundu. Polisten verilen bilgiye göre, müteveffanın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

Yeni Bakış

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.