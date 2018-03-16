YALNIZ YAŞIYORDU...
Soruşturma devam ediyor.
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Derya Durna adlı vatandaş, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü arkasındaki karavan içerisinde ölü bulundu.
Ahmet İKİDERELİ
Lefkosa'da Derya Durna (E-66), Küçük Kaymaklı Spor Kulübü arkasındaki karavan içerisinde ölü bulundu. Polisten verilen bilgiye göre, müteveffanın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.
Yeni Bakış
Etiketler : Derya Durna, karavan, ölü bulunma, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü
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