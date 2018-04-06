İbrahim Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza ile aldatması sonucu boşanan Demet Şener, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Törene yalnız gelen Demet Şener, "Yalnızlık zor geliyor" dedi.

İbrahim Kutluay’dan boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Demet Şener, önceki akşam Maslak’ta düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Törene tek başına gelen Demet Şener, “16 yıl sonra ilk defa bir davette tek başımayım. Çok değişik duygular içindeyim. Kendime ‘Buna alışsan iyi olur' diye telkinde bulunuyorum. Böyle olmasını ben istemedim. Hayat işte. Uzun bir beraberlik sonrası gerçekten yalnızlık zor geliyor insana. Evet zorlanıyorum. Ama artık yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.