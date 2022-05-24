Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam (23.05.2022), saat 21:00 sıralarında, Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bulunan Gizem NAL’ın kalmakta olduğu ikametgahın mutfak kısmı içerisinde, açık bırakılan faal durumdaki su ısıtıcısının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu su ısıtıcısı, aspiratör ve mutfak dolapları yanarak zarar görmüştür.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.