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Yangın kontrol altına alınamadı- Polis halktan yardım istedi

Yangın kontrol altına alınamadı- Polis halktan yardım istedi

Polis halktan yardım istedi

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Öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınamadı. Polis, halktan yangına müdahale etmesi için çağrıda bulundu.

Öğle saatlerinde başlayan yangında binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yangın, kontrol altına alınamazken, yerleşim yerlerine sıçradı. Polis, yangının kontrol altına alınamaması nedeni ile halktan yardım istedi. Polis, halka yaptığı çağrıda "Halkımızın dikkatine Tepebaşı ile Kalkanlı arasında meydana gelen yangın dolayısıyla, Girne, Güzelyurt ve civar köylerde su tankeri bulunan vatandaşların Kalkanlı'daki ODTÜ mevkiine giderek, yangın söndürme çalışmalarına katkı koymaları önemle rica olunur. Bunun bir vatandaşlık görevi ve yasal zorunluluk olduğunu hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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