YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yiğitler köyünün doğu kısmında bulunan arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’na göre, saat 13.00 sıralarında başlayan yangın sonucu makilik alan, genç fidanlar, alıç ağaçları, anız ve balalar yanarak zarar gördü. Yangına, polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra askeri birlikler ve bölge belediyesine ait tankerler ile müdahale ediliyor.

Geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.