Yangında ağır yaralanan Baflı hayatını kaybetti
Yangında ağır yaralanan Baflı hayatını kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 31 Ocak tarihinde Alayköy’de meydana gelen yangın sonucu ağır şekilde yaralanan 75 yaşındaki Firdevse BAFLI, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 3.2.2021 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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