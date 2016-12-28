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YANGINI KOMŞULAR FARKETTİ!

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YANGINI KOMŞULAR FARKETTİ!
Yangın korku ve paniğe neden oldu!

Mehmet KARA

Küçük Kaymaklı bölgesinde, dün sabah saat 03.45’te, bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Üsküdar Sokak’ta, üç katlı Karadağlı Apartmanı’nın son katındaki dairenin balkonunda bulunan talaşlar, odun sobasından çıkan sönmemiş közler nedeniyle bir anda alev aldı.

Gecenin karanlığını aydınlatan alevleri gören bölge sakinleri, vakit kaybetmeden ev sakinlerinin yardımına koştu. Yangının çıktığı esnada uyuyan ev sakinlerini, komşuları uyandırdı.

İtfaiye seferber oldu

Alevlere ilk müdahaleyi de komşularıyla birlikte ev sakinleri yaptı, ardından itfaiyeye bilgi verildi. Yangının erken fark edilmesi, olası bir facianın önüne geçti. Bu arada dairede dört kişinin kaldığı öğrenildi.

Ev yangını ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı, ardından uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Kıbrıs Gazetesi

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