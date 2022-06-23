Yangını söndürmek için çalışmalar karadan ve havadan devam ediyor

Kantara- Ardahan bölgesine kadar yayılan yangını söndürmek için şu anda karadan ve havadan yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen İnsansız Hava Araçları da bölgede keşif yapıp, Türkiye, İngiliz üsleri ve Rum kesiminden gelen hava yangın söndürme araçlarına bilgi aktarıyor. Şu anda yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

İsrail’den gelen ve Larnaka’ya inen iki yangın söndürme uçağının ise gün içinde söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

BRT