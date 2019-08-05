YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Haspolat Sanayi Bölgesindeki arazide çıkan yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük alandaki kuru otların yanı sıra, 10 adet çam ve 70 adet akasya ağacı ile Kerim Özyağ’a ait 25 adet rulo balya ve 5 dönüm anız yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında Haspolat Sanayi Bölgesindeki arazide çıkan yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük alandaki kuru otların yanı sıra, 10 adet çam ve 70 adet akasya ağacı ile Kerim Özyağ’a ait 25 adet rulo balya ve 5 dönüm anız yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye, sivil savunma, Orman Dairesi ekipleri ile Değirmenlik Belediyesine ait su tankeri ve bölge halkı iş makineleri ile müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor .