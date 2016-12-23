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YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALARI

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YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALARI
Polis, Devlet Laboratuvarı’nda dün akşam çıkan yangının sebebinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

POLİS YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Polis, Devlet Laboratuvarı’nda dün akşam çıkan yangının sebebinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre, yangın dün akşam 19.00 ile bu sabah 08.50 arasında etkili oldu.

Lefkoşa’da, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi’nde faaliyet gösteren Devlet Laboratuvarı'nın batı kısmının bodrum katında yer alan ve yanıcı kimyasal maddelerin muhafaza edildiği depoda çıkan yangına, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınıp tamamen söndürülen yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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