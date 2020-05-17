"Yangının ODTÜ’nün sınırlarında durdurulması büyük bir başarıdır"

Tepebaşı ve Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının ardından Güzelyurt Kaymakamlığı’nda Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı bölge milletvekilleri, bölge polis, itfaiye, sivil savunma ve diğer ilgili daire yetkililerinin yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

Kriz masası toplantısının ardından da Başbakan Ersin Tatar, basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tatar, “Yangın nereden nasıl sıçrayacak bilemeyiz. Risk alamayız. Geniş bir alandır ama elden geldiği kadarıyla takip edilerek nerede ne yapılacağı konusunda arkadaşlara talimat verdim. Bunları konuştuk. Gerekli çalışmalar yapılacak. Benim talimatım, araziyi soğutma yönünde.

Helikopterler yangın yerine su dökmeye devam edecek ve soğutma yapacak. Yangın Kalkanlı’ya ulaştıktan sonra ODTÜ’nün sınırlarında yangının durdurulması büyük bir başarıdır.

Durdurulmasaydı ODTÜ büyük hasar görecekti. Takip edeceğiz. Gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Yangınını nereden çıktığı belli değil. Başka bölgelerde de böyle yangınların çıkmaması için devletin zirvesi ve ilgili kurumlarla görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

