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YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Tatar:Yangının sebebi araştırılıyor, olay henüz netlik kazanmadı

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Başbakan Ersin Tatar da yangın yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Ersin Tatar BRT’ye yaptığı açıklamada, yangının sebebinin araştırıldığını belirterek, olayın henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Başbakan Tatar, yaralılara geçmiş olsun diyerek, ölen şahsa da rahmet diledi.

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