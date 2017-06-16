YANGINLA İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI!

Hamitköy dün gece çıkan yangın sonucu Merih Kerem’e ait hediyelik eşya deposu yanarak kül oldu.

Bölgede ciddi korku ve endişe yaratan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Hamitköy’de dün gece bir apartmanın zemin katında bulunan ve önünde karton çöplerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Merih Kerem’e depoda saat 23.10 sıralarında çıkan yangının, depo önündeki çöplere yukardan düşen yanıcı bir maddenin neden olduğu üzerinde duruluyor.

Polis yangınla ilgili soruşturma kapsamında, apartmanın üst katında yaşayan 10 kişiyi tutukladı.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Polis soruşturması devam ederken hasar tespitinin de gün içinde yapılacağı belirtildi.