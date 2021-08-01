Yangınlar korkuttu

Dün Karşıyaka’da yürekleri ağıza getiren yangın sonrasında diğer bölgelerde de yangınlar meydana geldi.

Polis dün Büyükkonuk-Tuzluca arasında, elektrik direği sigortasından atılan kıvılcımın kuru otlara sıçraması sonucu bir yangın meydana geldiğini, yangının itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü açıkladı. Yangın sonucu, bir dönümlük makilik alan içerisinde bulunan 4 adet yabani zeytin ve ardıç ağaçları kısmen yandı.

Öte yandan bu sabah saat 05.00 sıralarında, Geçitkale-Mallıdağ arasında, yaklaşık 8 dönümlük arazi içerisinde, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir diğer yangın daha meydana geldi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve yangın sonucu makilik alan ve içerisinde bulunan 150 adet selvi ve yabani zeytin ağaçlarının yanarak zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca dün saat 23:45 sıralarında, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir depo içerisinde de henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucudepoda bulunan yaklaşık 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin adet kıyafet tamamen yanarak zarar gördü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK