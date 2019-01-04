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Yanık bacaklarının fotoğrafını paylaştı!

Yanık bacaklarının fotoğrafını paylaştı!

Demet Şener yanık bacaklarının fotoğrafını paylaştı

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Yılın son günü evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu eski manken Demet Şener'in her iki bacağı da yandı.

Demet Şener, üzerine dökülen kaynar çorbanın bacağında oluşturduğu yanıkları paylaştı.

Takipçilerinin geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden eski manken, bandajlı bacaklarının fotoğrafına, "Yanık bacaklarım ve ben zorunlu dinlenme" notunu düştü.

Takipçilerinin geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden eski manken, bandajlı bacaklarının fotoğrafına, "Yanık bacaklarım ve ben zorunlu dinlenme" notunu düştü.

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