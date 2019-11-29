YANLIŞ MALZEME GÖNDERİLDİ!

Haberci'den Senagül Taşar'ın haberine göre; Ehliyetlerin basımında yaşanan gecikmeden dolayı, acil olarak ehliyete ihtiyaç duyan vatandaş mağdur oldu.

Ehliyet kartlarının basılması için Türkiye’de anlaşma yapılan firmanın, yanlış malzeme göndermesi üzerine, ehliyetlerin basımında bir haftalık bir gecikme yaşandı.

“MALZEMELER TEDARİK EDİLECEK”

Firma tarafından gönderilen malzemenin baskı makinesine uymamasından dolayı bir ehliyetlerin basımında yaşanan gecikmeden dolayı, ehliyete acil olarak ihtiyaç duyan vatandaş mağdur oldu.

Trafik Dairesi Müdürlüğü tarafından baskı makinesine uygun malzemeler, üç gün sonra tedarik edilecek. Bu süre boyunca ehliyetlerin basımı için yeterli malzemenin olduğunu dile getiren çalışanlar, bu tür sıkıntıların yaşanmasının normal olduğunu, geciken ehliyetlerin basılmaya başlandığını belirtti.