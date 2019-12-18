YANLIŞ SİPARİŞ ALDIĞI İÇİN KAVGA ETTİLER!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde garson olarak çalışan ve iş arkadaşı Seyit Ahmet Eraslan ile tartışması sonucu Eraslan’ın burun kemiğini kıran zanlı Orhan Taşçı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde garson olarak çalışan ve müşteriden yanlış sipariş aldığı gerekçesiyle tartıştığı iş arkadaşı Seyit Ahmet Eraslan’ı ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden olan zanlı Orhan Taşçı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

“Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Taşçı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Yanlış sipariş aldığı için kavga ettiler

Meselenin tahkikat memuru Cihat Doğan, 13 Aralık 2019 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde garson olarak çalışan zanlı Orhan Taşçı’nın müşteriden yanlış sipariş aldığı gerekçesiyle aynı iş yerinde çalışan Seyit Ahmet Eraslan’ın yüzüne kafa atarak ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Olayın ardından tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Doğan, zanlının suçunu kabul ettiğini söyledi. Doğan mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Orhan Taşçı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 7 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.