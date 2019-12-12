Yapamıyorum dedi ortalık karıştı!
Yapamıyorum dedi ortalık karıştı!
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Serdar Ortaç müziği bırakıyor mu?
Sosyal medyada “Artık eski, kaliteli şarkılarını istiyoruz. Lütfen özüne dön artık” diyen takipçisine “Millet rap dinliyor artık, ben de yapmıyorum” yanıtını veren Serdar Ortaç, o sözlerine açıklık getirdi.
Serdar Ortaç müziği bırakıyor mu... Müzik Onair dergisine röportaj veren ünlü şarkıcı, müziği bırakmasının söz konusu olamayacağını söyledi: “Tabii ki müziğe devam edeceğim. Müzik benim hayatım. Müziği bırakmak, hayatımdan vazgeçmek gibi bir şey olur. Sadece, bir ara çok sık ve fazla şarkı çıkarıyordum, bu dönem daha aralıklı çalışıyorum.”
Etiketler : Serdar Ortaç
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