YAPILAN VAHŞET YANLARINA KALMASIN!

Ahmet KARAGÖZLÜ

Son zamanlarda ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde, hayvan sevgisinden yoksun kişilerin sokak hayvanlarına karşı saldırıları arttı. Amaçları sadece karınlarını doyurmak olan kedi, köpek, kuş gibi canlıların etrafa atılan zehirli yiyeceklerle acı içinde katledilmesine hayvan severler tepki gösterirken, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği dün konuyla ilgili polise suç duyurusunda bulundu.

Hafta içinde TED Koleji’nin arkasındaki araziye atılan zehirli etlerle kedi, köpek ve yırtıcı kuşların katledilmesinin yankıları dinmeden önceki gün Metehan bölgesinde yaşanan ve dün gazetemiz KIBRIS’ta da “Vicdanınız yok mu sizin?” başlığıyla duyurduğu sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayının ardından LTB, zehirleme olayının faillerinin bulunarak cezalandırılması için polise suç duyurusunda bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şehirde yaşamı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşamlarına yönelik yapılan zehirleme olaylarını esefle kınadığını ve hayvanların maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birim Sorumlusu Dilge Özerdem de sokak hayvanları zehirlenmesi ve benzeri durumlarda yurttaşların LTB 185 Şikayet Hattı’nı arayarak bilgi vermeleri durumunda gerekli müdahalelerin yapılabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Asbaşkanı Burak Toksoy ise, Hayvan Refahı Yasası’na göre hayvanlara yapılan bu vahşetin cezasının dört asgari ücret olduğunu söyleyerek, hayvanlara yapılan zulme her zaman karşı çıkacaklarını dile getirdi.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Özgü, hayvanların zehirlenmelerine karşı daha önce de birçok mücadele verdiklerini ifade ederek devletin ve belediyelerin hayvanlara yeterince önem vermemesinden dolayı özellikle sokak köpeklerinin yaşama şansı bulamadığını, bu yüzden de sokak köpeklerinin kısırlaştırılıp sayılarının azaltılması gerektiğini savundu.

Harmancı: Polise suç duyurusunda bulunuldu

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, şehirde yaşanan sokak hayvanlarının yaşamlarına yönelik zehirleme olaylarını esefle kınadığını belirterek, hayvanların maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Harmancı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak hayvanlarına yönelik zehirleme girişimlerinin bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, konuyla ilgili polise suç duyurusunda bulunulduğunu dile getirdi.

Ayrıca, konunun LTB’nin ilgili birimlerinin takibinde olduğunu ve gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Harmancı, sevimli dostlarımıza karşı bu vahşeti işleyenlerin yanına kalmaması için LTB olarak üzerlerine düşenleri sonuna kadar yapacaklarını vurguladı.

Özerdem: 185 Şikayet Hattı’na bilgi verilmeli

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birim Sorumlusu Dilge Özerdem, hayvan zehirlenmeleriyle ilgili olarak belediyeye gelen bu tür şikayetlerde, yerinde müdahale yapıldığını ve gerekli araştırmalarında zaman kaybedilmeden yapıldığını ifade etti.

Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm sahipli köpeklerin kaydedilmesi gerektiğinin de altını çizen Özerdem, köpek sahiplerinin 2018 ruhsatlarını yenilemeleri için belediyeye başvurmaları gerektiğini de hatırlattı.

Özerdem, bu ve benzeri durumlarda ilgili sivil toplum örgütleri ve derneklerle işbirliği içerisinde hareket edildiğini söyleyerek sokak hayvanları zehirlenmesi ve benzeri durumlarda yurttaşların LTB 185 Şikayet Hattı’nı arayarak bilgi vermeleri durumunda gerekli müdahalelerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Toksoy: Ülkenin her yanında zehirlemeler arttı

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Asbaşkanı Burak Toksoy, hayvan zehirlenmelerinin artışının sadece Başkent Lefkoşa’da değil, ülkenin her yerinde artış gösterdiğini vurguladı.

Toksoy, geçtiğimiz gün Metehan bölgesinde zehirlenen hayvanlar için polise suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, bölgede eğer kamera kayıtları varsa, hayvanları zehirleyenlere gerekli cezaların verileceğini ifade etti.

Hayvan Refahı Yasası’na göre hayvanlara yapılan bu vahşetin cezasının dört asgari ücret olduğunu belirten Toksoy, hayvanlara yapılan zulme her zaman karşı çıkacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların bir şey yiyip zehirlenen bir hayvan görmesi durumunda, veteriner hekim gelene kadar bahse konu hayvana tuzlu su verilebileceğini söyleyen Toksoy, zehirlenmiş hayvanın tuzlu suyla kusup rahatlayabileceğini ancak yine de veteriner hekimin müdahalede bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Özgü: Sokak köpekleri kısırlaştırılmalı

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Özgü, hayvanların zehirlenmelerine karşı daha önce de birçok mücadele verdiklerini belirterek devletin ve belediyelerin hayvanlara yeterince önem vermediklerine dikkat çekti.

Özgü, sokak kedilerinin avcı kimliğinden dolayı hayatta kalma şanslarının yüksek olduğunu ve sayılarının fazla olmasının çok fazla sorun yaratmayacağını söyleyerek, özellikle sokak köpeklerinin yaşam mücadelesi veremediğini, bu yüzden de sokak köpeklerinin kısırlaştırılıp sayılarının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Ülkemizdeki barınakların birçoğunun kötü durumda olduğunu belirten Özgü, özellikle Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çağdaş yeni bir barınak yapılması için çok çaba gösterdiğini ifade etti.

“Suçlular cezalarını çekmeli”

Özgü, sokak hayvanlarını ne şekilde olursa olsun öldürenlerin suçlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini dile getirerek “İnsan veya hayvan öldürmek aynıdır, fark etmez” dedi.

Ülke genelinde nöbetçi veteriner hekim eksikliği olduğundan dolayı hayvanlara müdahalelerin yapılmasında zorluklar yaşandığını dil getiren Özgü, ülkede sadece bir tane hazırda bekleyen hayvan hastanesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs