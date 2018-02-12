"YAPILMAYACAK SÖZLER VERİLMEDİ!"

CTP Milletvekili Asım Akansoy , parlamenter sistemde hareket eden bir ülke olduğunu ve bu doğrultuda ortaya çıkacak olasılıklara açık oldukları, Anayasa’nın da bu imkanı verdiğini anlattı.

Hükümet programında, gerçeklerden yola çıkıldığını yapılamayacak sözlerin verilmediği bir siyasi anlayışla hareket edildiğini belirten Akansoy, eleştiri yaparken geçmişte ortaya konanların ne kadarının hayata geçirildiğine bakarak kıyaslamayı ona göre yapmak gerektiğini söyledi.

Akansoy, programın en heyecan verici yanının “ben yaparım olur” dememesi olduğunu, bunun siyasi tarihte yeni bir anlayış olduğunu belirterek, “Çoğunluğun iktidarını değil çoğulcu yapının iktidarını sürdürmeye çalışmalıyız” dedi.

Doğuş Derya’nın yeminine yapılan itirazın da değerlendirildiğini ve Meclis hukukçularının verdiği bilgi doğrultusunda konuyu kapayıp sorun çıkarmama kararı aldıklarını anımsatan Akansoy, bundan sonra Meclis içerisinde milletvekillerine yönelik rahatsız edici söylemlere gereken tepkiyi göstereceklerini belirtti.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan’ın Yenidüzen gazetesinde bugün yayımlanan röportajından bazı bölümleri okuyan Akansoy, kendisinin de Nolan gibi ötekileştirme yapılmadan hareket edilmesinin gerekliliğine inandığını söyledi.