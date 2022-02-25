Yaptırımlara karşı hazırlığını çok önceden yapmış

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Batı'dan gelecek ekonomik yaptırımlara karşı çok önceden önlem alarak Merkez Bankası'ndaki altın ve döviz rezervlerini artırarak stok yaptı. Ülkede 100 dolarlık banknotların ağırlığının 50 ton olduğu ve kasada bulunan 600 milyar dolarlık rezervlerin en az 5 yıl yeteceği söyleniyor.

Moskova yönetiminin, Ukrayna'ya askeri harekat düğmesine basmadan önce, uğrayabileceği yaptırımlar karşısında tedbirler aldığı ortaya çıktı. Daha önce Rusya basınında yer alan haberlerde, uluslararası para transfer sistemi olan SWIFT'ten çıkarılma ihtimaline karşılık Rusya, nakit para rezervini ABD'den getirdiği yüklü miktarda bir tutarla artırdı. Rusya'ya aktarılan 100 dolarlık banknotların toplam ağırlığının 50 ton olduğu belirtiliyor.

YAPTIRIMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, Ukrayna'ya askeri harekatın ardından Moskova'ya "sert yaptırımlarla" hedef alacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş insanlarına ve çeşitli Rus bankalarına işlem kısıtlamaları ve varlıkların dondurulması gibi yaptırımların uygulanması kararlaştırıldı.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVİ EN AZ 5 YIL YETECEK SEVİYEDE

Buna karşılık Rusya Merkez Bankası'nın kasasında halihazırda yaklaşık 600 milyar dolarlık döviz ve altın rezervinin olduğu kaydedildi. Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu döviz ve altın rezervinin, Batı'nın uygulayacağı ekonomik yaptırımlar karşısında en az 5 yıl yeteceğine dikkat çekildi.

BATI'DAN RUSYA'YA AĞIR YAPTIRIMLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası ABD yönetimi, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine ekledi. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve 25 iştirakinin ise ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenirken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

"SWIFT'TEN ÇIKARMAK HER ZAMAN BİR SEÇENEK"

Yaptırımların Rus ekonomisine ciddi maliyetler getireceğini vurgulayan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacaklarını ifade etti. Biden, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ise "her zaman bir seçenek" olduğunu, ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir karar olmadığını belirtti.

RUS BANKALARI YAPTIRIM LİSTESİNDE

Öte yandan Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları kapsamında, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) kuruluşlarını yaptırım listesine ekledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 100'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Geniş ölçekli Rus bankalarının varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı ve Rusya'nın sterline erişiminin durdurulacağı kaydedildi.

Haberler.com