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YARALAMA VE KASTİ HASAR!

YARALAMA VE KASTİ HASAR!

1 tutuklu!

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06.02.2020 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Derince’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağının Yenierenköy Belediyesi çalışanları tarafından yerinden sökülüp kamyona yüklenmeye çalışıldığı sırada, R.M.K. (E-56) durağın kendisinden izinsiz sökülmesine sinirlenerek, kullanımında bulunan traktör ile söz konusu otobüs durağına kasıtlı olarak vurup belediye çalışanı Vural ERSOY’un sağ ayak baldır kısmından yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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