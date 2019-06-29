YARALI GENÇ İÇİN AMBULANS UÇAK GELDİ!

Evinin balkonundan düşerek kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım isteyen genç kız, ambulans uçakla götürüldüğü memleketi Gaziantep'te tedavi altına alındı



Üniversite eğitimi için bulunduğu KKTC’de evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan kız öğrenci, Ercan’dan ambulans uçakla memleketi Gaziantep'e götürülerek tedavi altına alındı. Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Nisa Karaçoroğlu, önceki gün 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. KKTC'de tedavi altına alınan Karaçoroğlu’nun Türkiye'ye dönebilmek için sosyal medya aracılığıyla yardım istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı ilgilileri harekete geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de desteğiyle ambulans uçak tahsis edilen Karaçoroğlu, Gaziantep'e getirildi. Öğrenci, havalimanından ambulansla, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.



