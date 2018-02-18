YARALI VAZİYETTE CEZAEVİNE GİTTİ

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik'te önceki gün meydana gelen kavganın taraflarından Hüseyin İpçioğlu mahkemelik oldu.

İddialara göre, oğlunun işten çıkarılmasına sinirlenen İpçioğlu, söz konusu işyerine giderek, olaydan sorumlu gördüğü Ahmet Taş’a saldırdı, araya giren Muhammed Essa Rana’yı da yaraladı.

Zanlı Hüseyin İpçioğlu şikayet üzerine gözaltına alınarak dün yaralama suçundan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Kavga esnasında kendi de darbe alan zanlı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemeye olayı aktaran polis, zanlı Hüseyin İpçioğlu’nun 16 Şubat tarihinde saat 14.30 sıralarında Değirmenlik'te faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde daha önceden aynı iş yerinde çalışan oğlunun işten durdurulmasına sebep olduğuna inandığı, Ahmet Taş ile tartıştıklarını söyledi.

Elindeki bıçağı gelişigüzel salladı

Polis, zanlı İpçioğlu’nun tartışma sırasında Taş’ı darp edip daha sonra tasarrufunda bulunan bıçağı Taş’a doğru gelişi güzel salladığı esnada, kavgayı ayırmaya çalışan Muhammed Essa Rana’nın sağ el avuç içinde yüzeysel olarak yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Polis, kavganın ayrıldığını, zanlının olay yerinden ayrılıp iş yerinin üzerinde bulunan evine gittiğini ve kıyafetlerini değiştikten sora yeniden elinde bıçakla döndüğünü söyledi.

Polis, zanlının orada bulunanlar ile arasında kavga çıktığını ve çıkan kavgada yüzüne almış olduğu darbelerden hafif şekilde yaralandığı ve diğer şahıslar aleyhine de soruşturma başlatıldığını belirtti.

Mahkeme zanlıyı cezaevine gönderdi…

Polis, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde yasal statüsü bulunmadığını belirterek, teminata bağlamasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 1 ay süreyle cezaevine gönderirken, söz hakkı alan zanlı olay yerine ikinci sefer gittiğinde kendisine oradakilerin saldırdığını ve orada bulduğu bıçağı kendisini korumak için aldığını söyledi.

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