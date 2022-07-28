Yardım çığlıkları atan kadın hastaneye yetişemeyip otoparkta doğum yaptı

Doğum sanıcısı çeken kadın, hastaneye yetişemedi. Hastanenin otoparkında yardım çığlıkları atan genç kadın otoparkta bebeğini doğurdu. Kadının doğum görüntüleri hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan video kullanıcıları bir hayli şaşırttı. Videoda ilginç bir doğum gerçekleşti. Hastaneye yetişemeyen kadının hastaneye girmeden otoparkta suyunun gelmesiyle yardım çığlıkları attı.

"BEN EBEYİM KORKMA"

Doğumuna saniyeler kala gözyaşlarına boğulan kadını sağlık çalışanı kadın sözleriyle sakinleştirdi. Kadın " her şey iyi yolunda korkma ben ebeyim sana yardım edeceğim" dedi. Daha fazla dayanamayan kadın otoparkta bebeğini doğurdu. Doğumun hemen ardından kahraman ebe bebeği bir örtüye sararak aileye bebeklerini teslim etti. Kadın daha sonra bebeği ve kocası ile beraber hastaneye giriş yaptı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞAŞIRDI

Kadının doğumuna şahit olan güvenlik görevlileri bir hayli şaşırdı. Bebeğin dünyaya gelmesiyle görevliler "Bu harikaydı" sözleriyle ifade etti.

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