YARGIÇ DOKTORA GÖNDERDİ

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka’da, 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında, bir eve girerek jeneratör çaldığı ileri sürülen Cuma Bayır ile Umut Keloğlu, dün tutukluluk talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, kendini savunmak üzere söz alan zanlı Umut Keloğlu, “Psikolojim çok bozuk, eğer hakkım varsa ötenazi olmak istiyorum, şu anda hücrede giydiğim t-shirt ile kendimi öldürürüm, gerekirse nefesimi tutar kendimi boğarım” şeklinde konuştu.

Parmak izleri ele verdi

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis müfettiş muavini Ulaş Ursavaş, 26 Şubar 2018 ile 1 Mart 2018 tarihleri arasında, Mutluyaka’da sakin Fikri Kırıkkale’nin ikametgahına, hiç kimsenin olmadığı bir vakit mutfak penceresinden girildiğini ve ev içerisinde bir adet jenaratörün sirkat edilerek, ikametgahın başka bir kapısından çıkıldığını söyledi.

Evden alınan parmak izi örneklerinin zanlı 1 Cuma Bayır’a ait olduğunun tespit edildiğini ve zanlının gözaltına alındığını aktaran Ursavaş, zanlı 2 Umut Keloğlu’nun da olay esnasında ikametgah içerisine girdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Keloğlu’nun başka meselesi de var…

Zanlı 2 Umut Keloğlu’nun başka bir hırsızlık meselesi ile ilgili de önceki gün tutuklandığını ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirten Ursavaş, soruşturmanın da yeni başladığına dikkat çekerek, tüm bu olgular ışığında, zanlıların soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların da beyanlarını dikkate alan Yargıç Umut İnan, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verirken, zanlı 2 Umut Keloğlu’nun, derhal Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kontrolden geçirilmesine direktif verdi.

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