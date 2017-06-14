YARGIÇTAN EV ÖDEVİ

Suna ERDEN

Geçitköy’de Mart 2016 tarihinde kullanımındaki kayıtsız ve hurda kamyonla 48 yaşındaki Kamil Göktepe’nin aracına çarparak ölüme neden olan sanık Jeyhun Babayev hakkındaki davada dün karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın karar duruşmasında önemli noktalara dikkat çekildi. Kararda, sanığın gerekli eğitimi almadan kamyon sürdüğü, sanığın yanı sıra iş aracını ona veren işverenlerin de kusurlu olduğu vurgulandı. Ayrıca trafikte yol güvenliği için denetimlerin arttırılması, iş araçlarının daha sık denetlenerek trafikte olası büyük acıların önüne geçilebileceği belirtilirken, Göktepe’nin ölümünün ardından acı çeken eşinin de 4 gün sonra yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Sürücülerin can güvenliği için devlet ve polis teşkilatının tüm olanaklarını seferber etmesi gerektiği vurgulanan kararda, kamu vicdanın yaşanan bu kayıplar karşısında ağır yaralar aldığı kaydedildi.

ÜÇ HURDA ARAÇTAN BİR KAMYON YAPTILAR

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’den oluşan heyet kararını başkan Melek Esendağlı okudu. Oy birliği ile alınan kararı okuyan başkan Melek Esendağlı, kazanın 8 Mart tarihinde Geçitköy’de meydana geldiğini anımsattı. Esendağlı, sanık Jeyhun Bayev’in taş yüklü kamyon ile Girne’ye doğru seyrettiği esnada viraja geldiği zaman frenleri tutmadığı gerekçesi ile şerit ihlali yaptığı sırada karşı istikametten gelen Kamil Göktepe yönetimindeki NT 461 plakalı kamyonun önünü tıkayarak kazaya neden olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı, kazanın ardından polis soruşturmasında zanlının KKTC sürüş ehliyeti olmadığı, bir başka dikkat çekici hususun ise Babayev’in kullanımındaki kamyonun 2008 yılından sonra araca seyrüsefer çıkarılmadığını, 2011 yılında ise aracın kayıttan düştüğüne dikkati çekti. Esendağlı, Babayev’in kullanımındaki GK 431 plaklı kamyonun şasi numarası ile uyuşmadığının ortaya çıkması üzerine motorlu araçlarda yapılan araştırmada, 3 farklı kamyon parçalarından 1 kamyon oluşturulduğunu söyledi.

İŞVERENLERİNDE KUSURU VAR

Esendağlı, Jeyhun Babayev’in yargılandığı ölümlü kazada Babayev’e gerekli eğitim verilmeden, ehliyeti olmadan şoför olarak iş verilmesinde işverenlerin de kusur ve ihmalinin olduğuna bu ihmallerin ise hoş görü ile karşılanmayacağına vurgu yaptı. Kararı açıklayan Esendağlı, meydana gelen kazada jeyhun Babayev’in sorumsuz bir şekilde daha önce ağır vasıta kullanmadığı halde, ehliyetsiz ve eğitimsiz bir şekilde yük taşımak için yola çıktığını ve Kamil Göktepe’nin kullanımındaki aracın önünü tıkayarak ölümüne sebebiyet verdiğini kaydetti. Esendağlı sanığın yargılandığı 12 davanın en ağırı olan tedbirsiz ve dikkatsiz araç kullanarak “Ölüme sebebiyet” verdiğini kaydetti.

ACIDAN ÖLÜNÜYORMUŞ

Kararda birçok önemli konuya dikkati çeken Esendağlı, Göktepe’nin yaşamını kaybettiği, eşinin ise acı ve üzüntüden 4 gün sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Trafikte yol güvenliği için denetimlerin acilen arttırılması gerektiğine vurgu yapan Esendağlı, iş araçlarının daha sık denetlenerek trafikte olası büyük acıların önüne geçilebileceğine vurgu yaptı.

Sürücülerin can güvenliği için devlet ve polis teşkilatının tüm olanaklarını seferber etmesi gerektiğine dikkati çeken Esendağlı, kamu vicdanın yaşanan bu kayıplar karşısında ağır yaralar aldığını belirtti.

6 YIL HAPİS KARARI

Tüm olguların kararda değerlendirildiğini belirten Melek Esendağlı, sanık Jeyhun Babayev’i itham edilip suçlu bulunduğu 12 davadan suçlu bulduklarını ve tedbirsiz ve dikkatsizce araç kullanarak “Ölüme sebebiyet” verme suçundan 6 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Esendağlı ayrıca, Babayev’in cezaevinden tahliye edildiği gün itibarı ile trafikten 2 yıl men edilmesine karar verdiklerini söyledi.

EŞİ ACISINA DAYANAMAMIŞTI

Güzelyurt’ta yaşayan ve dülger ustası olan 48 yaşındaki Kamil Göktepe, 8 Mart günü iş için gittiği Çamlıbel’den dönerken kaya yüklü kamyon aracın, kullanımındaki Van araca çarpması sonucu yaşanan kazada yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası Türkmenistanlı sürücü Jeyhun Babayev gözaltına alınırken, yapılan soruşturmada kamyonun muayenesinin ve sigortasının olmadığı, sürücü Babayev’in ağır vasıta ehliyeti olmadığı, ayrıca bulaşıkçı olarak çalışmak için ülkeye geldiği ve 1 Mart tarihinde şoför olarak Aşanlar LTD’de çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Kazadan 4 gün sonra Göktepe’nin eşi Tamay Göktepe çektiği acılara dayanamayarak yaşamını yitirmişti. Acı şekilde ardı ardına yaşamını yitiren Göktepe çiftinin biri 40 günlük erkek bebek diğeri 6 yaşında kız çocuğu kimsesiz kalmıştı.

Star Kıbrıs