YARGILANMAKTAN KAÇAN KIÇIK'A 3 AY HAPİS!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Akdoğan’da 2014 yılında izinsiz dedektör ile eski eser arayan ve 2016 yılında yargılanmaktan kaçmak için yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yaptıktan sonra 2018’de KKTC’ye dönerken yakalanan Kadir Kıçık, üç ay hapse mahkum edildi

Akdoğan köyünde suç ortakları ile birlikte 2014 yılı Nisan ayı içerisinde dedektörle eski eser ararken yakalanan ve sanık Kadir Kıçık hakkındaki karar dün açıklandı. 2016 yılında yargılanmaktan kaçmak için yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapan ancak 2018 yılı Ekim ayında KKTC’ye giriş yaparken yakalanan sanık Kıçık, yargılandığı “Dedektör kullanma yasağını ihlal etme” ve “İzinsiz araştırma, sondaj ve kazı yapma” davalarından suçlu bulunarak 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Polis, 17 Nisan 2014 tarihinde Akdoğan köyünde dedektör ile izinsiz arama yapıldığı bilgisi almıştı. Polis aldığı ihbar üzerinekonu bölgeye gitmiş ve ağıllar bölgesinde toprak yol içerisinde seyir halindeyken GN 899 plakalı aracı tespit ederek kontrol amaçlı durdurmuştu.Konu araçta yapılan kontrolde bagaj kısmında 1 adet dedektör ve aksamları, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 3 adet el feneri bulunmuştu. Sanık Kıçık, suç ortaklarıyla birlikte mahkeme huzuruna çıkarılarak 25 Nisan 2014 tarihinde teminata bağlanmış ve serbest bırakılmıştı ancak kanunsuz yollardan yurt dışına kaçmıştı. Suç ortakları ise yargılanarak para cezasına mahkum edilmişti.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Kadir Kıçık’ı aleyhine getirilen davlardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın işlemiş olduğu “Dedektör kullanma yasağını ihlal etme” suçu için 2 yıla kadar, “İzinsiz araştırma, sondaj ve kazı yapma” suçu için ise 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Kır, sanığın işlemiş olduğu suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu açıkladı. Kır, eski eser bulmak için tasarrufunda izinsiz dedektör bulunduran ve yargılanmaktan kaçmak için yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapan sanığa hapislik cezasının verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, sanığı 3 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı