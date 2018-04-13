YARGIYI HİÇE SAYDILAR!

KIB-TEK’te eski dosyalar açıldıkça, kötü kokular yayılıyor. Kurumun eski Yönetim Kurulu Başkanı Peterson ve eski müdürü Erdoğan, mahkeme kararlarına rağmen vatandaşın arazisinin içinden yüksek gerilim hattı geçirdi.

KIB-TEK’te eski yönetim tarafından hukuk dışı yapılan bazı icraatlar, hem vatandaşı hem de devleti zarara uğrattı. KIB-TEK’in 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peterson ve Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın talimatıyla, Gürdal Çuvalcıoğlu’na ait Girne-Çatalköy’deki arazisinden izin alınmadan yasa dışı bir şekilde çekilen elektrik direkleri, Çuvalcıoğlu’nun kurumu dava etmesiyle sonuçlandı.

Mahkeme emrini tanımadılar

Olayın yargıya taşınıp işlemlerin durdurulması yönünde mahkeme kararına rağmen Peterson ve Erdoğan, Çuvalcıoğlu’nun arazisindeki gayrı yasal işlemleri sürdürmeye devam ettiler. Bu gelişmenin ardından yeniden yargıya başvuran Gürdal Çuvalcıoğlu’nun bu girişimi de KIB-TEK’in eski Yönetim Kurulu Başakanı Hasan Peterson ve eski müdürü Gürcan Erdoğan’ı durdurmadı.

“Bir değil iki kere arazim bölündü”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan söz konusu arsanın sahibi Erdoğan Çuvalcıoğlu, “KIB-TEK tamamen izinsiz bir şekilde arazimi ortadan bölecek şekilde yüksek gerilim hatları çekti, buna itiraz ettiğimizde bize bir şey yapılamayacağı söylendi. Aradan bir süre geçtikten sonra kurum ikinci kez arazimizi bölecek şekilde yine direk dikip hat çekmeye çalışınca, avukatımız vasıtasıyla ara emri aldırarak bu işlemi durdurduk. Bir süre sonra mahkeme kararına rağmen ekiplerin arazimizde çalıştıkları haberini aldık ve polis eşliğinde bunu engelledik. Maalesef bu çalışmalar sonlanmadı. Biz de yeniden yargıya başvurarak 2’nci bir karar daha aldırdık. Önceki karardan daha güçlü ve yargıcın KIB-TEK yöneticilerini uyarmasına karşın, arazimizdeki çalışmalar gayrı yasal bir şekilde devam edip tamamlandı” dedi.

“Yasa dışı faaliyetler hem kurumu hem de bizi zarara uğrattı”

Kurumun eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peterson ve eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ı yasa tanımazlıkla suçlayan Çuvalcıoğlu, bu iki şahıs da kanunlara karşı gelerek hem devleti hem de bizi zarara uğrattı. İçinden geçen yüksek akım direkleri ve hattı nedeniyle arazimizin değeri düşerken, dava sonucu direklerin yerlerinden sökülecek oluşu da vatandaşın vergilerinden oluşan devletin kaynaklarını boşa kullanılmış hale getirecek, yani devlet de zarar edecek” diye konuştu.

“Yapanlar ödesin de...”

Çuvalcıoğlu, bu ve benzeri olaylarda devletin kurumlarını zarara uğratanların bedelini de kendilerine ödettirilmesinin, hem bir örnek hem de daha sonra bu tür davranış içine girme eğilimindekileri engelleyici bir unsur olacağına dikkat çekerek, “Bu yola giren, günün sonunda bunun bedelini bilmelidir” dedi.

Hüdaoğlu güvence verdi

İktidarın değişmesinin ardından kuruma yapılan yeni atamalarla birlikte KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’na yaşadığı mağduriyeti aktardığını ifade eden Gürdal Çuvalcıoğlu, Hüdaoğlu’nun gerekli incelemeler yapıldıktan sonra mağduriyetlerinin giderileceği yönünde kendisine güvence verdiğini belirtti.

Yeni Bakış