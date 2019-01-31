YARI YIL TATİLİ BUGÜN BAŞLIYOR

Yarı yıl tatili bugün başlıyor.İlk ve orta dereceli okullarda 2018-2019 Öğretim Yılı’nın ilk yarısı bugün karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanıyor.

Yaklaşık 48 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karne alarak yarı yıl tatiline başlayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, 1 Şubat’ta başlayacak yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak.İkinci dönemin ilk ders zili 18 Şubat’ta çalacak.