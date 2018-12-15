Yarım milyonluk VIP kutlama

Şarkıcı Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer, önceki akşam İstinyePark Zuma Restaurant'daydı.

Selin İmer'in annesi Canan İmer'in yeni yaşını kutlayan Mustafa Ceceli-Selin İmer çifti, yaklaşık üç saat kaldıkları mekandan birlikte ayrıldı.

Gazetecileri gören Mustafa Ceceli, Canan İmer'e "Anneciğim, gazeteci arkadaşlarımıza poz verelim. Kaç saattir üşüdüler burada. Güzel bir poz verelim" dedi.

Objektiflere poz verdikten sonra Mustafa Ceceli ve ailesi, yeni satın aldıkları, değeri yaklaşık yarım milyon olan özel dizayn edilmiş VIP araçlarıyla İstinyePark'tan ayrıldı.