YARIM SAATTE 2 KAZA!

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında aynı noktada 2 farklı kaza meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarında toplam 5 araç maddi hasar gördü, bir kişi yaralandı.

Mustafa ÖZYAĞCI

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bu sabah saatlerinde aynı noktada iki farklı kaza meydana geldi.

09.00 ile 09.30 saatleri arasında aynı noktada meydana gelen trafik kazalarında toplam 5 araç maddi hasar gördü, bir kişi yaralandı.

İlk kaza saat 09.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki anayolda 2 aracın birbirine girmesi sonucu meydana geldi. LC 257 plakalı aracın yoğun trafikte dikkatsizlik sonucu PA 276 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, PA 276 plakalı araçta bulunan araçtaki sürücü çarpmanın etkisiyle kafasını direksiyona çarptı. Çarpma sonucu şoförün burnu patladı. Kısa süreliğine trafiğini kapanmasına neden olan kaza, polisin olay yerine gelmesiyle birlikte araçlar yoldan çekildi.

Kazada yaralanan şoförün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İkinci kazaya 3 araç karıştı

Öte yandan, aynı noktada saat 09.30 sıralarında meydana gelen ikinci trafik kazası ise, trafik yoğunluğu ve dikkatsizlik sonucu gerçekleşti.

Kıbrıs