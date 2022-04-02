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Yarım ton inşaat demirini çalan şahıs tutuklandı

Yarım ton inşaat demirini çalan şahıs tutuklandı

Yarım ton inşaat demirini çalan şahıs tutuklandı

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Şantiyeden 7 bin TL değerinde yarım ton inşaat demirini çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü saat 03:00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatın şantiye alanı içerisinde muhafaza edilen ve toplam değerleri 7 bin TL olan, yarım ton 14’lük inşaat demirini kullanımında bulundurduğu araca yükleyerek çaldığı tespit edilen M.K.(E-46), tutuklandı.

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