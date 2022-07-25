Yarın 11.00'de Sendikalar eylem yapıyor.
Sendikalar, asgari ücrete itirazları değerlendirme toplantısının yapılması için yarın 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.
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Sendikalar, asgari ücrete itirazları değerlendirme toplantısının yapılması için yarın 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.
Maaş kesintisinin durdurulması için açılan dava Çarşamba günü görüşülüyor
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