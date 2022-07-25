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  3. Yarın 11.00'de Sendikalar eylem yapıyor.
Yarın 11.00'de Sendikalar eylem yapıyor.

Yarın 11.00'de Sendikalar eylem yapıyor.

Sendikalar, asgari ücrete itirazları değerlendirme toplantısının yapılması için yarın 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

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Sendikalar, asgari ücrete itirazları değerlendirme toplantısının yapılması için yarın 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Maaş kesintisinin durdurulması için açılan dava Çarşamba günü görüşülüyor

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