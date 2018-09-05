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  3. YARIN 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
YARIN 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

O bölgedekiler dikkat!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo montaj proje çalışması nedeniyle Ağırdağ’da 2 saat elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00- 12.00 saatleri arasında Ağırdağ’da Tüfekçi Ömer Usta Mahallesi, Seren Yoğurtları ve civarındaki tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak.

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